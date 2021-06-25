ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке Ryanair в Минске

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 08:22
ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке Ryanair в Минске Фото: ICAO рассмотрит доклад по посадке самолета в Минске уже в понедельник (wikimedia.by/Michael Oldfield)
Автор: РБК-Украина

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке самолета Ryanair в Минске. Его должны были рассмотреть сегодня.

Об этом сообщил представитель РФ в организации Сергей Гудков, пишет ТАСС.

Тепер рассмотрение документа планируется на 28 июня.

"Как стало известно буквально только что, Совет ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник", - сказал он.

В четверг стало известно, что секретариат ИКАО опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair для обсуждения его на заседании Совета организации в пятницу, 25 июня. По существу, данный документ не содержит каких-либо предварительных выводов, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, так как еще не получила все необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что ИКАО приступила к расследованию инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси. Отчет о нем ИКАО планирует рассмотреть 13 сентября.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роман Протасевич Самолет
NEWS
В Украине 876 новых случаев COVID-19
В Украине 876 новых случаев COVID-19
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун