ІКАО переніс розгляд проміжної доповіді по посадці Ryanair в Мінську

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) перенесла розгляд проміжної доповіді по посадці літака Ryanair в Мінську. Його мали розглянути сьогодні.

Тепер розгляд документа планується на 28 червня.

"Як стало відомо буквально тільки що, Рада ІКАО перенесла розгляд проміжної доповіді з п'ятниці на понеділок", - сказав він.

У четвер стало відомо, що Секретаріат ІКАО опублікував робочий документ щодо інциденту з бортом Ryanair для обговорення його на засіданні Ради Організації в п'ятницю, 25 червня. По суті, даний документ не містить будь-яких попередніх висновків, а створена комісія поки не може приступити до розслідування, так як ще не отримала всі необхідні матеріали.