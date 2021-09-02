Игру пришлось остановить: в Боливии пчелы атаковали футболистов во время матча
Фото: в Боливии пчелы атаковали футболистов во время матча (кадр видео)
В Боливии во время матча между клубами "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле" футболистов атаковал рой пчел. Вследствие чего игру во время второго тайма пришлось приостановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание De Telegraaf.
Из кадров, опубликованных в соцсетях, заметно как почти все игроки, которые находились на поле, упали на газон, чтобы избежать укусов насекомых.
Для того чтобы отогнать пчел, футболисты применяли огненные факелы, а также отгоняли насекомых футболками.
В результате чего матч продолжился лишь через два часа после инцидента. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Нуэва Санта-Круз".