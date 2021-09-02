Гру довелося зупинити: в Болівії бджоли атакували футболістів під час матчу

У Болівії під час матчу між клубами "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле" футболістів атакувала зграя бджіл. Внаслідок чого гру під час другого тайму довелося призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання De Telegraaf.

З кадрів, опублікованих у соцмережах, помітно як майже всі гравці, які перебували на полі, впали на газон, щоб уникнути укусів комах.

Для того, аби відігнати бджіл футболісти застосовували вогняні факели, а також відганяли комах футболками.

В результаті чого матч продовжився лиш через дві години після інциденту. Гра закінчилась з рахунком 5:1 на користь "Нуева Санта-Круз".