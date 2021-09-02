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Гру довелося зупинити: в Болівії бджоли атакували футболістів під час матчу

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Болівія, Четвер 02 вересня 2021 13:13
Гру довелося зупинити: в Болівії бджоли атакували футболістів під час матчу Фото: у Болівії бджоли атакували футболістів під час матчу (кадр відео)
Автор: Марія Кучерявець

У Болівії під час матчу між клубами "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле" футболістів атакувала зграя бджіл. Внаслідок чого гру під час другого тайму довелося призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання De Telegraaf.

З кадрів, опублікованих у соцмережах, помітно як майже всі гравці, які перебували на полі, впали на газон, щоб уникнути укусів комах.

Для того, аби відігнати бджіл футболісти застосовували вогняні факели, а також відганяли комах футболками.

В результаті чого матч продовжився лиш через дві години після інциденту. Гра закінчилась з рахунком 5:1 на користь "Нуева Санта-Круз".

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Боливия Футбол
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