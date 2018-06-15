Гравців Саудівської Аравії покарають за поразку в матчі-відкритті ЧС-2018

Керівництво не очікувало від своїх гравців поразки з великим рахунком

Голова Федерації футболу Саудівської Аравії Адель Іззат заявив, що деякі гравці національної збірної будуть покарані за незадовільний результат в першому матчі чемпіонату світу-2018 проти команди Росії. Про це повідомляє видання Al Youm Al Sabaa.

"Ми дуже засмучені поразкою. Це абсолютно незадовільний результат, оскільки він не відображає рівня нашої підготовки. Кілька гравців отримають стягнення - воротар Абдаллах аль-Майюф, нападник Мохаммад ас-Сахлаві і захисник Умар Хавсаві", - сказав глава.

Самі ж футболісти Саудівської Аравії вибачилася перед уболівальниками за поразку від Росії.

"Гравці національної команди вибачаються перед саудівським народом після поразки в першому матчі на чемпіонаті світу. Вони пройшли через багато, все можливо в футболі. Гравці сповнені рішучості змінити картину в наступному матчі", - йдеться в повідомленні на сайті футбольної федерації.

Наступний матч збірна Саудівської Аравії проведе 20 червня проти Уругваю.