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Игроки НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022

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Пятница 03 сентября 2021 18:32
Игроки НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022 Фото: хоккеисты из НХЛ примут участие в Играх в Пекине (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Игроки американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Но остается возможность отказа Лиги даже в последний момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НХЛ.

Сообщается, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ заключили соответствующее соглашение с Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF). Таким образом, подтверждается перерыв в расписании регулярного сезона 2021-2022 для участия игроков НХЛ в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

При этом соглашение допускает возможность отказа от участия в случае, если НХЛ посчитает, что ситуация с пандемией COVID будет угрожать здоровью хоккеистов.

Отметим, минувшая зимняя Олимпиада проходила без игроков сильнейшей лиги мира.

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