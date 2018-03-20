Игрок "Шахтера" Исмаили получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Левый защитник займет место травмированного Сандро
Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили впервые вызван в сборную Бразилии. Об этом сообщает Федерация футбола Бразилии.
Наставник команды Тите принял решение заменить Алекса Сандро, который получил травму на тренировке.
В текущем сезоне 28-летний футболист провел 32 матча, забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Полная статистика выступлений доступна здесь.
Ранее в бразильскую сборную были вызваны хавбеки "Шахтера" Тайсон и Фред.
Сборная Бразилии проведет два товарищеских матча - против России (23 марта) и Германии (27 марта)
В ноябре 2017 года СМИ сообщали, что ФФУ рассматривала вариант натурализации футболиста.