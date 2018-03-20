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Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі отримав дебютний виклик до збірної Бразилії

НовиниСпорт    20.03.2018 - 16:36
Фото: Ісмаїлі (shakhtar.com)
Фото: Ісмаїлі (shakhtar.com)

Лівий захисник займе місце травмованого Сандро

Лівий захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі вперше викликаний в збірну Бразилії. Про це повідомляє Федерація футболу Бразилії.

Наставник команди Титі прийняв рішення замінити Алекса Сандро, який отримав травму на тренуванні.

У поточному сезоні 28-річний футболіст провів 32 матчі, забив 4 голи і зробив 7 ассистов. Повна статистика виступів доступна тут.

Раніше в бразильську збірну були викликані хавбеки "Шахтаря" Тайсон і Фред.

Збірна Бразилії проведе два товариські матчі - проти Росії (23 березня) і Німеччини (27 березня).

У листопаді 2017 року ЗМІ повідомляли, що ФФУ розглядала варіант натуралізації футболіста.

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Теги: Шахтар, сборная Бразилии, Футбол
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