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Гравець збірної України Селезньов може продовжити кар'єру в Іспанії

Новини » Спорт    19.12.2018 - 14:02
Гравець збірної України Селезньов може продовжити кар'єру в Іспанії
Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)

Форвардом зацікавилася команда, яка виступає в Сегунді

Форвард турецького "Акхісар Беледієспор" і збірної України Євген Селезньов може продовжити кар'єру в Іспанії. Як повідомляє El Desmarque, в послугах нападаючого зацікавлена ​​"Малага", яка виступає в Сегунді - у другій за значимістю футбольній лізі Іспанії.

Зазначається, що керівництво клубу ставить головним завданням на зимовому трансферному ринку придбання форварда з ігровими якостями, як у Селезньова. При цьому керівництво "Аксхісара" не розраховує на українця і не проти його переходу в трансферне вікно.

Нападник в нинішньому сезоні провів 11 матчів у складі "Акхісар", в яких забив чотири голи і зробив чотири результативні передачі.

Євген може залишитися в Туреччині, де в його послугах зацікавлений "Галатасарай".

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