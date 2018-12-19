Гравець збірної України Селезньов може продовжити кар'єру в Іспанії

Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)

Форвардом зацікавилася команда, яка виступає в Сегунді

Форвард турецького "Акхісар Беледієспор" і збірної України Євген Селезньов може продовжити кар'єру в Іспанії. Як повідомляє El Desmarque, в послугах нападаючого зацікавлена ​​"Малага", яка виступає в Сегунді - у другій за значимістю футбольній лізі Іспанії.

Зазначається, що керівництво клубу ставить головним завданням на зимовому трансферному ринку придбання форварда з ігровими якостями, як у Селезньова. При цьому керівництво "Аксхісара" не розраховує на українця і не проти його переходу в трансферне вікно.

Нападник в нинішньому сезоні провів 11 матчів у складі "Акхісар", в яких забив чотири голи і зробив чотири результативні передачі.

Євген може залишитися в Туреччині, де в його послугах зацікавлений "Галатасарай".