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Игрок "Наполи" впервые в истории стал капитаном сборной Италии

НовостиСпорт    05.06.2018 - 10:51
Фото: Инсинье вошел в историю итальянского футбола (twitter.com/azzurri)
Фото: Инсинье вошел в историю итальянского футбола (twitter.com/azzurri)

Инсинье войдет в историю неаполитанского клуба

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье 5 июня вывел сборную Италии на товарищеский матч против сборной Нидерландов (1:1) с капитанской повязкой. Как сообщает официальный Twitter Итальянской федерации футбола, он стал первым в истории игроком неаполитанского клуба, получившим статус капитана в "скуадре адзурре".

Примечательно, что случилось это в день рождения футболиста, который отмечал свое 27-летие.

Инсинье стал третим уроженцем Неаполя, который стал капитаном сборной Италии - после Чиро Феррары и Фабио Каннаваро, но оба к тому моменту уже не выступали за "Наполи".

Стоит отметить, что "Наполи" является очень интернациональным клубом, и в минувшем сезоне лишь три игрока с итальянским паспортом сыграли в нем более пяти матчей.

Напомним, сборную Италии возглавил Роберто Манчини после того, как "скуадра адзурра" впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира. Нидерланды также пропускают предстоящий мундиаль.

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Теги публикации: Нидерланды, Наполи, сборная Италии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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