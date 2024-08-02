Ігри з вогнем: чому заборонено тюнінг коліс автомобіля

Отже, тюнінг – це налаштування автомобіля під потреби власника (від англ. tuning). А за допомогою коліс можна отримати один з таких результатів: змінити зовнішність машини, поліпшити її керованість або підвищити комфорт руху. Інструменти щоразу одні і ті самі – зміна розмірів шин і коліс. Комбінація розмірів перших і других може бути різною, в залежності від мети тюнінга. Проте, головне тут, щоб "гра" з розмірами не призвела до загрози безпеці.

Хотілося красиво, а вийшло…

Робота з зовнішньою ефектністю машини в нашій автомобільній культурі часто зводиться до встановлення легкосплавних коліс. І бажано, щоб вони були більшого за рідні розміру, ширші самі і ширше розставлені у колісних арках.

Між тим, заводський мануал недаремно вказує всі нечисленні допустимі для конкретної моделі варіанти розмірності шин і дисків – діаметр, ширину, виліт (ET). Порушення цих розмірів не тільки дасть підстави для штрафів чи непроходження державного техогляду (коли такий, скажімо, повернуть). Гірше те, що "неправильне" колесо створює нештатні навантаження на деталі ходової частини – підшипник маточини, вісь, кульові шарніри, колісні болти (шпильки) тощо.

Як наслідок якась з цих деталей може не витримати, підвіска зруйнується, а колесо – відвалиться на ходу. В результаті власник отримує не красивий автомобіль на стильних "котках", а два некерованих фізичних тіла, які несуться вперед, руйнуючи все на своєму шляху...

Гоночний варіант

Покращити керованість авто, підвищити чутливість і відгук її керма деякі активні драйвери намагаються за рахунок відповідних коліс. Навіть якщо йдеться про звичайну сімейну машину, її комплектують шинами низького профілю. Тобто – дисками збільшеного порівняно з стандартним діаметру. При тому подібні шини та диски попутно виявляться ширшими за допустимі – тобто знов таки незаконними. І швидше за все, теж небезпечними через нестандартний виліт (параметр дисків ЕТ), адже він може знадобитись, щоб розмістити нестандартне колесо в затісному просторі під стандартним крилом машини.

Але для коліс з низькопрофільними шинами є ще одна додаткова загроза. Така "тонка" шина знижує стійкість коліс до ударів на ямах. І значить, навіть на невеличкій вибоїні шина може бути розрубана і машина несподівано втратить керованість. Адже одна справа, коли низькопрофільна шина пошкоджується на спортивній моделі, кінематика підвіски якої розрахована на подібні штатні колеса, і зовсім інша, коли на швидкості виходить з ладу нерідне колесо, яке і без того порушувало штатну геометрію ходової.

Коротко

Коли вже вам край необхідно укомплектувати машину незвичними колесами, зверніться до досвіду європейських тюнерів. Вони давно навчилися робити це, залишаючись у рамках суворого законодавства своїх країн. Наприклад, можна знайти колеса з виразним спортивним дизайном у дозволених вашим автовиробником розмірностях диска. Або використати незвичайне фарбування, так звані фальшдиски, спеціальні ковпаки, вайтволи тощо. Пошукати можливі варіанти можна на клубних сайтах шанувальників вашої моделі чи в старих паперових каталогах тюнінгової продукції.