Игра нарративов. Кулеба отреагировал на слова Лаврова о выезде части дипмиссии РФ из Украины 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по "рекомендациям" российской дипмиссии покинуть Украину ради "безопасности". Он назвал эти высказывания игрой нарративов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?"- отметил министр.

Напомним, вчера глава МИД России Сергей Лавров обратился к персоналу дипмиссии РФ в Украине с призывом на время покинуть страну, речь шла о неосновном персонале.

Такие призывы Лавров сопроводил фразой "Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей".

Добавим, МИД Канады объявило об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине.

Ранее Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.