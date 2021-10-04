Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров

На выездном заседании монобольшинства в Трускавце депутаты собирались обсудить все актуальные проблемы, в том числе и будущие перестановки в Кабмине. По крайней мере, так публично объясняло цель двухдневной поездки руководство "Слуги народа". Но по факту из всех кадровых вопросов поднимался только один – об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Как объяснили собеседники издания в "Слуге народа", тему ротации министров отложили специально, чтобы не вносить дополнительное напряжение в депутатские ряды. Пока что главная кадровая задача, поставленная президентской командой – замена главы Верховной рады. И уже после нее, во второй половине октября, монобольшинство планирует взяться за обновление Кабмина.

Последний из первых

За несколько дней до Трускавца уже хорошо ощутимое напряжение между Разумковым и остальной командой власти дошло до открытого противостояния.

Точку поставил сам Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце – сказав, что Разумков "не является членом этой команды". И припомнив главе ВР, среди прочего, выдачу подписных листов для начала процедуры референдума, которую безуспешно пыталась запустить фракция ОПЗЖ в феврале этого года. Сам Зеленский поспешил заверить, что "не обижается" за это на спикера и его увольнение это внутренее дело монобольшинства.

Как бы там ни было, как уверяет один из собеседников в СН, к персональному противостоянию сводить все не стоит. "Разумков – это во многом симптом более системных наших проблем. Например, того, как мы в Раде постоянно тонем в поправочном спаме – а Разумков как раз воплощение этой системы", – сказал он.

Зеленский считает, что увольнение Разумкова это дело фракции "Слуга народа" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Собирать подписи за его увольнение "Слуга народа" начала после обеда субботы, 2 октября. И вскоре собрали больше 120 из 150 требуемых (всего в Трускавец приехали 208 "слуг" из 244 членов фракции). Но ряд депутатов все же хотели сперва пообщаться на этот счет с президентом и уже потом окончательно выбрать сторону в конфликте.

Во время этой встречи из зала попросили выйти остальных участников трускавецкого форума, у депутатов собрали мобильные телефоны. Но, по информации РБК-Украина, никаких принципиально новых претензий к Разумкову глава государства не выдвинул. Он повторил тезисы о некомандности спикера, его особой позиции по санкциям СНБО и закону об олигархах и т.д. Большинство депутатов тезисы Зеленского вроде бы убедили.

"На фракции мы пришли к выводу, что от спикера и аппарата, которым он руководит, мы не ощущаем той поддержки, которую должны были ощущать как монобольшинство, делегировавшее его в президиум. Именно поэтому мы приняли решение с понедельника передать подписные листы", – рассказала РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Хотя были и те, кто решил вступиться за Разумкова. Его давний соратник Василий Мокан на собрании фракции спросил у президента и Давида Арахамии, не справедливо ли было бы заслушать и самого спикера. Он привел пример, когда депутаты и президент общались с Александром Дубинским перед его исключением из фракции.

"А в этом случае перед голосованием за отставку спикеру не дают возможности сказать слово депутатам, притом что речь идет якобы о конфликте фракции и Разумкова. Хотя, на мой взгляд, такого конфликта нет", – объяснил РБК-Украина Мокан.

На это предложение, по данным издания, Зеленский ответил примерно так: спикер уже высказал свою позицию на эфирах, поэтому смысла еще раз заслушивать его нет.

"Для него было очень показательным то, кто поддержит отставку спикера, а кто пойдет наперекор. У президента есть четкое убеждение, что Разумков занимается созданием своего собственного политического проекта. И те, кто идет наперекор, возможно, тоже видят себя в другом проекте в будущем", – отметил один из источников издания.

У Зеленского считают, что Разумков строит свой политический проект (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По разным сведениям, в Трускавце удалось собрать от 184 до 190 голосов за отставку Разумкова. До десятка (по другой информации – шесть-семь) человек во время обсуждения этого вопроса выступили против. Им предложили написать заявление о выходе из фракции, при этом якобы не лишая мандата, говорит Мокан.

"Но мы не шли против программных принципов и обещаний. Отклонения от позиции фракции и партии – это не совсем соответствует действительности. Думаю, что в этом есть, скорее, политические аспекты. Я не вижу оснований специально саботировать программные обещания и реформы после того, как Рада может проголосовать за отставку Разумкова", – объяснил он.

По информации издания, дальше события должны развиваться следующим образом. Во вторник, 5 октября, Рада проголосует за включение вопроса об отставке спикера в повестку дня и определится с процедурой его рассмотрения. В четверг же планируется решающее голосование.

При этом Разумков при желании может попробовать затянуть эту историю, привычно апеллируя к регламенту ВР. Там указано, что за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны быть представлены отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга – это как раз вторник, а на подготовку этих отчетов тоже нужно время.

Впрочем, в президентской команде рассчитывают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут, и главу ВР все же заменят в этот четверг. Голосов за это, по предварительным оценкам, должно хватить.

В "Слуге народа" полагают, что внутри их фракции отставку спикера поддержат около 205-210 депутатов. Недостающие голоса, как рассчитывают в президентской команде, добавят группы "Довира" и "За майбутнє". Под вопросом – поддержка половины фракции "Голос".

Преемник Разумкова на посту давно известен – первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Тогда как его освободившееся кресло, как предполагается, займет замглавы фракции "СН" и глава партии власти Александр Корниенко.

Следующие на выход

Несмотря на то, что на собрании в Трускавце депутаты и президент не касались возможных перестановок в Кабмине, этот вопрос не снимается с повестки.

В правящей команде раздумывают над заменой нескольких министров еще с лета. Перед началом осенней сессии информированные собеседники издания допускали, что за ротации Рада возьмется в конце сентября. Но из-за целого ряда обстоятельств эти сроки меняются, впрочем, как и список членов Кабмина, которых хотят уволить.

"Мы не обсуждали это на Большой фракции. По настроениям внутри фракции, полагаю, что в ближайшее время может произойти замена около 4 или 5 министров", – сказал РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Его коллега Даниил Гетманцев подтверждает эти цифры.

По данным издания, сейчас самые шаткие позиции у вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра соцполитики Марины Лазебной и министра обороны Андрея Тарана. За последний месяц к ним прибавилось еще два кандидата "на выход" – министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Отставки в Кабмине пока откладываются (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В вину Урускому источники издания ставят то, что он не справляется с ключевой задачей, для выполнения которой его министерство и было создано чуть больше года назад. Это анализ текущего положения дел в отраслях украинской промышленности, в первую очередь, оборонной, а также создание стратегии их развития.

Кроме того, собеседники издания жалуются, что у Уруского есть большие провисания по принятию подзаконных актов и это не нравится многим членам профильных комитетов Рады. Еще один фактор, который идет не на пользу вице-премьеру – его натянутые отношения с Давидом Арахамией, утверждают источники РБК-Украина.

На место Уруского еще до этой субботы рассматривали главу комитета Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталуху. Но после того, как он публично высказался против отставки Разумкова, в президентской команде задумались над поиском других кандидатов на это кресло.

К руководителю Минсоцполитики Лазебной есть две главные претензии. Это ее сближение с профсоюзами, которое не по душе президентской команде, и натянутые отношения с главой профильного комитета Галиной Третьяковой. Плюс перед началом внедрения накопительной пенсионной системы в Минсоцполитики требуется усиление, объясняют собеседники в "Слуге народа". Но в правящей команде еще не определились, кем заменить Лазебную.

Министра обороны Тарана "минусуют" сразу несколько факторов. Первый – конфликт с бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Во-вторых, его работой недовольны многие депутаты, включая представителей монобольшинства. Их упреки сводятся к тому, что Таран тормозит оборонную реформу и слабо понимает ее суть.

Согласно закону, инициатива об отставке и назначении министра обороны – это прерогатива президента. И, как утверждают информированные источники, нового главу этого ведомства на Банковой еще не присмотрели.

Роман Абрамовский – пока единственный из министров, кто, по данным издания, уже подготовил заявление об уходе. Хотя он это делает не впервые. В декабре прошлого года Рада уже собиралась отправить его в отставку и назначить на его место главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха. Тогда эти вопросы так и не дошли до рассмотрения в сессионном зале, а претензии к работе министра только накапливались.

По словам собеседников в президентской команде, Абрамовский так и не смог навести порядок в работе подчиненных его ведомству центральных органов исполнительной власти. Например, ему не удалось решить давние проблемы с коррупцией в лесном хозяйстве, говорит один из источников.

Кого могут назначить теперь вместо Абрамовского – все еще неясно. Информированный источник отметил, что в Минэкологии может перейти "один из депутатов от "Слуги народа". Другой собеседник издания допустил, что ведомством будет руководить исполняющий обязанности, выбранный Кабмином.

Команда Зеленского снова столкнулась с кадровым кризисом (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Что касается Любченко, то информация о его возможной отставке начала расходиться в политических кругах меньше двух недель назад. Рада назначила его первым вице-премьером только в мае этого года, но, судя по всему, он уже успел попасть в немилость к президентской команде. Там усомнились в мотивации Любченко, утверждают несколько собеседников издания.

"Есть подозрения, что он оказывал некоторые преференции Ахметову в своих корыстных целях", – объяснил один из влиятельных депутатов из "Слуги народа".

Если вопрос отставки Любченко дойдет до сессионного зала, то на его место может перейти замглавы ОП Юлия Свириденко. Но первым вице-премьером, как сейчас Любченко, она не станет. Такой пост, скорее всего, просто упразднят – как рассказывают источники во власти, его наличие вызывает недовольство премьера Дениса Шмыгаля.

Сколько кандидатов из этого перечня реально попросят "на выход" и не пополнятся ли их ряды кем-то еще – вопрос открытый. В начале сентября во власти объясняли, что все намеченные ротации сдвигаются в сроках из-за сложностей в поиске новых кадров. На то время собеседования с возможными кандидатами проводились уже больше месяца.

На потенциально вакантные места в Кабмине, по информации издания, только за последние недели прошли отбор уже десятки человек. И на некоторые позиции их по-прежнему не согласовали. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия жаловался, что многие "нормальные люди" попросту отказываются переходить из бизнеса на работу в Кабмин.

Решить проблему кадрового голода команде власти с 2019 года так и не удалось. Хотя предлагались разные варианты, начиная с проекта "Лифт" и привлечения международных рекрутинговых агентств. "Лифт" застрял между этажами и уже никуда не едет", – говорил РБК-Украина один из представителей "Слуги народа" еще полтора года назад.

Тогда же возникла идея создать хедхантинговое агентство на базе Академии госуправления, но из нее тоже ничего не вышло. При этом требования к потенциальным кандидатам за это время только выросли, утверждают в монобольшинстве.

"Бывает, что человек вроде и профи, и выглядит нормально, и для нас понятный – но в прошлом у него всплывает какая-то нехорошая история. И он слетает, из-за опасений, что он эту историю может повторить уже с нами", – сказал один из собеседников издания.

К тому же скамейка запасных у власти очень короткая, и подходящие кадры обычно уже "при деле". И назначить кого-то в Кабмин – значит, оголить соответствующее направление, например, в парламенте.

Пока что, как рассказывали изданию представители разных органов власти, какого-то реального решения кадровой проблемы на горизонте нет. Из-за этого давно созревшие увольнения приходится надолго откладывать. К примеру, министр обороны Таран в статусе кандидата на выход находится уже не первый месяц, но до сих пор сохраняет кресло.

Тем временем, на горизонте просматривается новая волна перестановок, после ротаций в Кабмине, которая затронет отдельные силовые органы. Но пока что силовиков в "Слуге народа" трогать не хотят – возможно, оставят на Новый год.