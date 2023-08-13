UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ігнат про вибухи біля Кримського мосту: не просто так перекрили рух

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили ЗСУ поки не знають обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня. Проте там припускають, що Кримський міст не могли перекрити без вагомих причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух", - сказав речник.

При цьому Ігнат зазначив, що подібні інциденти в окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а, можливо, і почастішають.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, у Керчі щонайменше дві за день пролунали вибухи, Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку та стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.

Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.

Детальніше про вчорашні вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВибухВоздушные силы УкраиныКрымский мост