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Ігнат розповів про особливості обстрілу України вночі

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 09:17
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Ігнат розповів про особливості обстрілу України вночі Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (suspilne media)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні на понеділок, 16 жовтня, окупанти застосували "Іскандер-М". Крім того, дрони-камікадзе, запущені з аеродрому "Чауда" (Крим), намагалися атакувати західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Близько опівночі була здійснена атака балістичною ракетою "Іскандер М". Також керованими авіаційними ракетами Х-59, які застосовують з літаків тактичної авіації. Було 5 ракет, дві них знищено", - розповів він.

За словами спікера, також було знищено майже всі безпілотники.

"11 з 12, які противник запустив з тимчасово окупованого Криму з аеродрому "Чауда", - додав Ігнат.

Він також зазначив, що ракети переважно були спрямовані на північні та східні області по певних об'єктах, а безпілотники рухалися кількома групами в різних напрямках, зокрема і до західних регіонів.

Обстріл України

Вночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога Повідомлялось про прольоти ракет та моживу "дронову" атаку.

Зокрема, ППО працювала у Хмельницькому, де повідомлялось про вибухи під час тривоги. Пізніше з'ясувалось, що окупанти запустили по Хмельницькій області дрони-камікадзе. Але обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Окрім цього, під час нічного обстрілу Полтавської області постраждали троє місцевих, в тому числі дитина.

Під час нічної атаки по Україні ППО збила 11 російських дронів-камікадзе та дві ракети Х-59. При цьому РФ запустила по Україні "Іскандер", 12 БПЛА і п'ять ракет Х-59.

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