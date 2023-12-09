Игнат оценил, повторятся ли удары ракетами из Ту-95МС: поживем - увидим

Россия может повторить ударами крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Оккупанты держали паузу более двух месяцев и, вероятно, накапливали ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, россияне минувшей осенью и зимой потратили более тысячи крылатых ракет. Речь идет об авиационных Х-101, Х-555 и морского базирования "Калибр". Игнат добавил, что в то время Украине удалось уничтожать их западным и советским вооружением.

"Это две батареи NASAMS, одна IRIS-T и все остальные советские системы. Плюс ПЗРК и мобильные огневые группы, набиравшие обороты", - сказал спикер.

Игнат добавил, что после серии массированных ударов зимой оккупанты взяли паузу, чтобы восстановить запасы крылатых ракет. После этого удары повторились летом, а с конца сентября россияне снова взяли паузу.

Спикер Воздушных сил допустил, что оккупанты могут повторить обстрелы Украины крылатыми авиационными ракетами типа Х-101/Х-555.

"Означает то, что они будут и дальше ими бить - кто его знает. Поживем - увидим. То, что у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили", - заявил Игнат.

Ракетный обстрел Украины 8 декабря

Напомним, с утра 8 декабря россияне впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты.

Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области, но было попадание, есть жертва.

Детальнее о вчерашних атаках врага - в материале РБК-Украина.