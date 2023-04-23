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Ігнат про ізраїльську систему оповіщення: суттєво допоможе Україні

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльська система раннього оповіщення про повітряну тривогу суттєво допоможе Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

“Система раннього оповіщення наразі необхідна. Критично важливо знати, коли стався пуск, для того, щоб оперативно зреагувати та запустити системи ППО. Якщо є загроза, то системи раннього виявлення можуть швидко надати таку інформацію”, - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що нова система сповіщення може суттєво допомогти Україні на різних ділянках.

“Ви бачили, що відбулось у Запоріжжі, коли саме з РСЗВ влучили у житловий будинок. Снаряд летить лічені хвилини. Коли вчасно немає інформації про таке застосування, то немає часу сховатися”, - підкреслив речник.

Нагадаємо, Ізраїль планує випробувати систему попередження про повітряні тривоги у Києві наступного місяця.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

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