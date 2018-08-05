ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия

Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистана. Об этом сообщает американская организация SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности боевиков.

Скриншот (twitter.com/siteintelgroup)

Напомним, 3 агуста произошло нападение на мечеть шиитов в Афганистане. Высокопоставленный чиновник Абдулла Хазрат сообщил, что два террориста-смертника открыли огонь по собравшимся, один подорвал себя. Охранники мечети застрелили второго боевика.

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия. Погибли 39 человек, еще по меньшей мере 80 человек пострадали. По словам очевидца, нападавшие вошли в молитвенный зал и были одеты в вуаль на все лицо.