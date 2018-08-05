ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане

Новости Происшествия 05.08.2018 - 05:29
Иллюстративное фото (twitter.com/Terror_Monitor)
Иллюстративное фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия

Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистана. Об этом сообщает американская организация SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности боевиков.

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане

Скриншот (twitter.com/siteintelgroup)

Напомним, 3 агуста произошло нападение на мечеть шиитов в Афганистане. Высокопоставленный чиновник Абдулла Хазрат сообщил, что два террориста-смертника открыли огонь по собравшимся, один подорвал себя. Охранники мечети застрелили второго боевика.

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия. Погибли 39 человек, еще по меньшей мере 80 человек пострадали. По словам очевидца, нападавшие вошли в молитвенный зал и были одеты в вуаль на все лицо.

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Теги:  Афганистан,  Исламское государство,  Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС