ІД взяла на себе відповідальність за вибух у мечеті в Афганістані

Інцидент стався в місті Гардез у провінції Пактія

Терористичне угрупування "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за вибух у мечеті на сході Афганістану. Про це повідомляє американська організація SITE Intelligence Group, яка веде моніторинг інформаційної активності бойовиків.

Скріншот (twitter.com/siteintelgroup)

Нагадаємо, 3 серпня відбувся напад на мечеть шиїтів в Афганістані. Високопоставлений чиновник Абдулла Хазрат повідомив, що два терористи-смертника відкрили вогонь по присутніх, один підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили другого бойовика.

Інцидент стався в місті Гардез у провінції Пактія. Загинули 39 людей, ще щонайменше 80 людей постраждали. За словами очевидця, нападники увійшли в молитовний зал і були одягнені в вуаль на все обличчя.