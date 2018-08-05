ІД взяла на себе відповідальність за вибух у мечеті в Афганістані

Новини Надзвичайні події 05.08.2018 - 05:29
Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)
Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Інцидент стався в місті Гардез у провінції Пактія

Терористичне угрупування "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за вибух у мечеті на сході Афганістану. Про це повідомляє американська організація SITE Intelligence Group, яка веде моніторинг інформаційної активності бойовиків.

ІД взяла на себе відповідальність за вибух у мечеті в Афганістані

Скріншот (twitter.com/siteintelgroup)

Нагадаємо, 3 серпня відбувся напад на мечеть шиїтів в Афганістані. Високопоставлений чиновник Абдулла Хазрат повідомив, що два терористи-смертника відкрили вогонь по присутніх, один підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили другого бойовика.

Інцидент стався в місті Гардез у провінції Пактія. Загинули 39 людей, ще щонайменше 80 людей постраждали. За словами очевидця, нападники увійшли в молитовний зал і були одягнені в вуаль на все обличчя.

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Теги:  Афганистан,  Исламское государство,  Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС