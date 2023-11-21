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Ідуть холодні ночі та сильні дощі. Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 07:00
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Ідуть холодні ночі та сильні дощі. Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні без дощів не обійдеться, причому подекуди вони переходитимуть у сніг. А найближчими днями похолодає до -14 і посиляться опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У західних областях ніч буде трохи теплішою, 0...+4 градуси, а вдень ще потепліє і температура повітря підвищиться до +4...+9 градусів!" - розповіла вона.

Проте, за даними Діденко, "репутацію" теплішої погоди на заході України "підмочить" дощ, а у Карпатах сніг.

"Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг. Решта території України утримається від опадів", - зазначила синоптик.

Заголом температура повітря передбачається низькою: вночі -1...-6, на крайній півночі до -5....-8 градусів, вдень від -3...+3. У південній частині вдень очікується +4...+9, в Криму до +10 градусів.

Погода в Києві

В Києві погода очікується холодною. Вночі -3...-5, вдень -2...0.

Йдуть холодні ночі та опади

Найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5....-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12..-14 градусів.

"Опадів у нас побільшає 25-26 листопада, в Україну ввірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром", - попередила синоптик.

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