"Іду на ви!": як Сили спецоперацій стали елітою війська і легендою нової війни
Цьогоріч Україна вперше відзначає офіційне свято Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 27 травня. У цей день ми вшановуватимемо воїнів, чиї операції залишаються в тіні, але змінюють хід війни.
РБК-Україна розповідає, про історію та значення Сил спеціальних операцій та їхню роль у війні в Україні.
Сили спеціальних операцій - наймолодший, але один із найпотужніших родів військ України. Вони працюють у тилу ворога, рятують полонених, здобувають критичну розвідку, готують іноземні армії та ведуть психологічну боротьбу. Саме ССО стали одним із символів спротиву російській агресії.
Указом президента Зеленського №346/2025, підписаним 26 травня 2025 року, День ССО офіційно перенесено на 27 травня - на честь дати, коли у 2014 році спецпризначенці звільнили новий термінал Донецького аеропорту й підняли над ним український прапор.
"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ССО, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України…" - йдеться в документі.
Як усе починалося
Ідея створити ССО з’явилася ще у 2007 році. Тоді, за ініціативи Юрія Серветника, в Генштабі ЗСУ з’явилося Управління Сил спеціальних операцій. Але структурно вони ще не були окремим родом військ і проіснували до 2012 року.
Усе змінила російська агресія - анексія Криму та війна на Донбасі. Саме бойовий досвід спецпризначенців показав, що Україна потребує професійного підрозділу для особливо складних і чутливих операцій.
У 2015 році в Генштабі схвалили створення ССО як окремої структури. І вже в червні 2016 року Верховна Рада узаконила ССО як окремий рід сил. Відтоді почалося формування справжньої еліти.
Що таке ССО сьогодні
Сили спеціальних операцій - це не лише рейди й штурми. Їхні завдання:
- спеціальна розвідка та диверсії;
- пошук і евакуація полонених;
- ведення психологічних операцій;
- контрснайперська боротьба;
- робота з місцевим населенням у прифронтових зонах;
- підготовка до переворотів у тилу ворога;
- аналітика, інформаційна війна, агентурні мережі.
Вони здатні діяти самостійно або координувати дії з іншими підрозділами, створюючи умови для досягнення стратегічної мети.
Не лише міць, а й інтелект
ССО - це війська нового покоління. Їх готують за стандартами НАТО. Українські інструктори проходять навчання в США, Литві, Естонії. 140-й центр ССО - перший підрозділ з країни, що не є членом НАТО, який сертифікували для Сил швидкого реагування Альянсу.
До складу ССО входять:
- 4 бойові центри спецоперацій: "Схід", "Захід", морський (Очаків), 140-й окремий центр;
- корпус "Рейнджерів" - ударна сила з окремими полками;
- центри інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) - 16-й, 72-й, 74-й, 83-й;
- навчально-тренувальний центр у Бердичеві.
ССО має й авіаційну та морську компоненти, веде підготовку пілотів, операторів дронів і контрснайперів.
Важливі дати
27 травня - тепер офіційний День ССО, прив’язаний до звільнення терміналу Донецького аеропорту.
29 липня - день вшанування полеглих воїнів ССО. Саме цього дня у 2016 році вперше відзначили професійне свято спецпризначенців.
Символіка та гасло
"Іду на ви!" - історичне гасло князя Святослава стало бойовим девізом ССО. Це коротке послання - символ впевненості, наступу і честі.
У 2017 році затверджено відзнаку командувача ССО "Іду на ви" - вона має три ступені й вручається за мужність, професіоналізм та виконання особливо складних завдань.
ССО на міжнародній арені
Українські спецпризначенці вже кілька років діють пліч-о-пліч із військовими НАТО. Вони брали участь у навчаннях:
- Flaming Sword (Литва) - 2017 рік;
- Sea Breeze (Чорне море) - 2021 рік;
- Об’єднані зусилля, Rapid Trident - 2021 рік.
А ще вони навчають іноземних військових, проводять обмін досвідом і отримують міжнародне визнання за бойову ефективність.
Хто воює в ССО
Це контрактники, які пройшли кваліфікаційний курс - жорсткий відбір, де фізична витривалість поєднується з психологічною стійкістю. За оцінками експертів НАТО, лише 10-15% кандидатів проходять курс до кінця.
Вони працюють в умовах повної тиші, часто без підкріплення, приймають рішення на полі бою самостійно й мають максимальний рівень довіри з боку командування.
Про більшість операцій ССО ми ніколи не дізнаємось. Але саме ці бійці знаходили і знищували високопоставлених офіцерів РФ, рятували поранених з оточення, виводили з полону цивільних, координували вогонь артилерії по ключових об’єктах противника.
Іноді одна вдала операція ССО рятує ціле місто.
ССО - це тіньова міць українського війська. Вони працюють там, де інші не можуть. І саме їхні невидимі кроки ведуть нас до перемоги.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт ССО, Wikipedia.org.
Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський підписав указ, який переносить День Сил спеціальних операцій ЗСУ на 27 травня - на честь операції 2014 року, коли українські спецпризначенці звільнили новий термінал Донецького аеропорту та підняли там прапор України.
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