Надані конкурентом зобов’язання для АМКУ покликані забезпечити йому монополію, - IDS Ukraine

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В IDS Ukraine вказали, що зобов’язання виробника "Карпатської джерельної" є декларативними, а їх порушення управителем не матиме жодних правових наслідків для ТОВ "Карпатські мінеральні води". Відтак концентрація призведе до руйнування конкуренції на ринку води.

"В разі передачі в управління корпоративних прав підприємств IDS Ukraine, "Карпатські мінеральні води" отримає суттєві економічні та конкурентні преференції для монополізації ринку", - підтверджує у своїй офіційній заяві IDS Ukraine той самий висновок, який зробив АМКУ при оприлюдненні зобов’язань виробника води "Карпатської джерельної".

"Під час розгляду справи встановлено, що заявлені концентрації можуть призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку", - оцінив зі свого боку АМКУ наслідки імовірної концентрації у вигляді отримання виробником "Карпатської джерельної" в управління корпоративних прав ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар".

IDS Ukraine також зауважує, що виробник "Карпатської джерельної", отримавши в управління виробника "Моршинської", матиме суттєві конкурентні преференції, які зруйнують ринок. Серед них названо зниження закупівельних цін на матеріали, сировину та послуги, які "Карпатська джерельна" отримає в разі взяття під контроль "Моршинської", а саме цінові пільги за рахунок масштабів закупівель таропакувальних матеріалів, транспортних, логістичних та маркетингових послуг.

Окрім того, штучно об’єднана компанія матиме механізми примусити операторів торгівлі і дистрибуції надавати їй кращі умови. В результаті невеликі продавці та потужні мережі потраплять в суттєву залежність від "Карпатські мінеральні води" - високий ризик ринкових маніпуляцій, а монопольний оператор матиме потужні інструменти тиску на рітейл.

"Таке погіршення операційного ринкового середовища негативно позначиться на конкуренції, погіршить фінансово-економічний стан більшості виробників вод, стане бар’єром для входу на ринок нових учасників і брендів", - вказує IDS Ukraine.

В результаті взяття під контроль виробника "Моршинської" та запуску нового заводу виробник "Карпатської джерельної" зможе довести свою частку на ринку до 80%. При цьому АМКУ не встигне оперативно відреагувати на порушення виробника "Карпатської джерельної", адже буде отримувати звітність лише раз на півроку.

"Сумнівними" в IDS Ukraine назвали зобов’язання компанії "Карпатські мінеральні води" утриматись від призначення своїх топменеджерів на керівні посади або до органів корпоративного управління "Моршинської": "Компанія-управитель легко може обійти ці обмеження… IDS Ukraine має докази про кадрові маніпуляції ТОВ "Карпатські мінеральні води", які дозволять призначити підконтрольних осіб до отриманих в управління компаній групи IDS Ukraine або до органів їх корпоративного управління".

Раніше IDS Ukraine звернулось до державних інституцій з офіційною пропозицією провести нову об’єктивну прозору оцінку її корпоративних прав, які передані в управління АРМА. Зроблена ще на початку 2023 року оцінка була удвічі занижена, що дає управителю можливість, фактично розікрасти чи знищити компанію без жодної відповідальності.

В IDS Ukraine бачать вихід із ситуації шляхом заборони концентрації, проведення нового конкурсу за прозорими, а не корупційними процедурами, проведення об’єктивної оцінки. Саме ці кроки дозволять зберегти ринкову конкуренцію, галузь в цілому та вартість активу який держава в майбутньому планує конфіскувати у підсанкційних власників.