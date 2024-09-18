Предоставленные конкурентом обязательства для АМКУ призваны обеспечить ему монополию, - IDS Ukraine

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В IDS Ukraine указали, что обязательства производителя "Карпатської джерельної" декларативны, а их нарушение управителем не будет иметь никаких правовых последствий для ООО "Карпатские минеральные воды". Следовательно, концентрация приведет к разрушению конкуренции на рынке воды.

"В случае передачи в управление корпоративных прав предприятий IDS Ukraine, "Карпатские минеральные воды" получит существенные экономические и конкурентные преференции для монополизации рынка", - подтверждает в своем официальном заявлении IDS Ukraine тот же вывод, который сделал АМКУ при обнародовании обязательств производителя воды "Карпатської джерельної".

"В ходе рассмотрения дела установлено, что заявленные концентрации могут привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке", - оценил со своей стороны АМКУ последствия вероятной концентрации в виде получения производителем "Карпатської джерельної" в управление корпоративных прав ЧАО "ИДС" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар".

IDS Ukraine также отмечает, что производитель "Карпатської джерельної", получив в управление производителя "Моршинской", будет иметь существенные конкурентные преференции, которые разрушат рынок. Среди них названо снижение закупочных цен на материалы, сырье и услуги, которые "Карпатська джерельна" получит в случае взятия под контроль "Моршинской", а именно ценовые льготы за счет масштабов закупок таропаковочных материалов, транспортных, логистических и маркетинговых услуг.

Кроме того, искусственно объединенная компания будет иметь механизмы заставить операторов торговли и дистрибуции предоставлять ей лучшие условия. В результате небольшие продавцы и мощные сети попадут в существенную зависимость от "Карпатские минеральные воды" - это высокий риск рыночных манипуляций, а у монопольного оператора будут мощные инструменты давления на ритейл.

"Такое ухудшение операционной рыночной среды негативно отразится на конкуренции, ухудшит финансово-экономическое состояние большинства производителей вод, станет барьером для входа на рынок новых участников и брендов", - указывает IDS Ukraine.

В результате взятия под контроль производителя "Моршинской" и запуска нового завода производитель "Карпатської джерельної" сможет довести свою долю на рынке до 80%. При этом АМКУ не успеет оперативно отреагировать на нарушение производителя "Карпатської джерельної", ведь будет получать отчетность только раз в полгода.

"Сомнительными" в IDS Ukraine назвали обязательство компании "Карпатские минеральные воды" воздержаться от назначения своих топменеджеров на руководящие должности или в органы корпоративного управления "Моршинской": "Компания-управитель легко может обойти эти ограничения… IDS Ukraine имеет доказательства о кадровых манипуляции ООО "Карпатские минеральные воды", которые позволят назначить подконтрольных лиц к полученным в управление компаниям группы IDS Ukraine или органам их корпоративного управления".

Ранее IDS Ukraine обратилось в государственные учреждения с официальным предложением провести новую объективную прозрачную оценку ее корпоративных прав, которые переданы в управление АРМА. Произведенная еще в начале 2023 года оценка была вдвое занижена, что дает управляющему возможность фактически разворовать или уничтожить компанию без ответственности.

В IDS Ukraine видят выход из ситуации путем запрета концентрации, проведения нового конкурса по прозрачным, а не коррупционным процедурам, проведения объективной оценки. Именно эти шаги позволят сохранить рыночную конкуренцию, отрасль в целом и стоимость актива, который государство в будущем планирует конфисковать у подсанкционных собственников.