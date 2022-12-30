IDS Ukraine протягом 2022 року надала благодійну допомогу на 75 млн гривень

"З початку повномасштабного вторгнення компанія активно підтримує українців критично важливим для життя продуктом - питною водою. Починаючи з 24 лютого на потреби ЗСУ, лікарень, тимчасово переселеним особам та на деокуповані території було безоплатно передано понад 320 великих вантажівок якісної бутильованої води на суму 61 млн грн. Відчуваючи свою відповідальність перед населенням України, IDS Ukraine однією із перших відправляє продукцію на деокуповані території, як тільки це стає безпечно", - зазначають в компанії.

Так, у перші дні через волонтерські організації було передано воду у звільнений Херсон, перед цим – мільйони пляшок було доставлено у деокуповані райони на сході країни. Загалом, компанія співпрацює на регулярній основі з більш ніж 40 благодійними і волонтерськими організаціями, включаючи всесвітньо відомі.

"Особливу увагу і турботу IDS Ukraine приділяє допомозі ЗСУ. Компанія перерахувала близько 10 млн грн на потреби армії та благодійних організацій, які опікуються допомогою ЗСУ", - додають в компанії.

Крім того, співробітникам, які вступили до лав ЗСУ та ТрО, компанія закупила екіпірування на суму понад 3,5 млн грн, серед якого військове спорядження та взуття, каски, бронежилети, аптечки.

Загальна сума виплат склала понад 25 млн грн.

"Благодійність - надзвичайно важливе явище, яке свідчить про зріле суспільство. Після 24 лютого наша благодійність найбільше спрямована на допомогу українській армії. Ми повинні гуртуватися, щоб пройти цей складний час і вибороти перемогу", - коментує Всеволод Білас, директор з корпоративних питань IDS Ukraine.

Також протягом багатьох років IDS Ukraine підтримує один із найстаріших закладів вищої освіти України та Східної Європи - Львівську політехніку. На знак вдячності за допомогу та підтримку, компанії було надано звання благодійника року серед юридичних осіб.

Нагадаємо, IDS Ukraine - українська група компаній, заснована в 1996 році. Це національний виробник бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставлення води "ІДС Аква Сервіс".

Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", а також є ексклюзивним імпортером в Україну мінеральної води "Боржомі".