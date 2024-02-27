Идея отправки солдат в Украину вызвала дискуссии на встрече в Париже, - Дуда

Во время встречи в Париже президентов, глав правительств и министров 28 стран обсуждалась идея отправки в Украину военных. Энтузиазма не было.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

"Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", - заявил Дуда после встречи, добавив, что никакого энтузиазма по поводу этой идеи тоже не было.

Идея отправки солдат НАТО в Украину

Напомним, встреча в Париже прошла 26 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Президенты, главы правительств и министры 28 стран обсудили дальнейшую поддержку Украины.

После встречи Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

"Отправку западных войск в будущем нельзя исключать, но сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск на места", - сказал Макрон.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих войск в Украину. По его словами, это следует из материалов, полученных лидерами перед конференцией в Париже по помощи Украине.

Фицо сказал, что речь идет о возможном вводе войск на основе двусторонних соглашений, которые государства-члены заключат с Украиной. Он не уточнил, какие задачи будут выполнять иностранные солдаты в Украине.