UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ідеологу "денацифікації" України Гаспаряну суд виніс заочний вирок

Фото: ідеолог "денацифікації" України Армен Гаспарян (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російського ідеолога "денацифікації" України Армена Гаспаряна заочно засуджено до 10 років тюрми. У нього після затримання також конфіскують усе майно.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога "денацифікації" України - Армена Гаспаряна", - йдеться в повідомленні СБУ.

Що відомо про Гаспаряна?

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну. 

"Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України", - зазначили в СБУ.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, засуджений перебуває під санкціями Заходу. У березні 2022 року ЄС вніс його прізвище у четвертий пакет обмежувальних заходів проти росії через вторгнення в Україну. У липні 2022 року санкції проти російського пропагандиста ввела Канада.

Деталі справи

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Прокурори у суді довели, що засуджений у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Раніше СБУ оголосила підозру ідеологу "денацифікації" України Армену Гаспаряну.  Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України. Але за даними російських ЗМІ, в самій країні вирішили відмовитися від цього терміна, оскільки населення його не розуміє.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська Федерація