Ідеологу "денацифікації" України Гаспаряну суд виніс заочний вирок

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога "денацифікації" України - Армена Гаспаряна", - йдеться в повідомленні СБУ.

Що відомо про Гаспаряна?

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.

"Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України", - зазначили в СБУ.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, засуджений перебуває під санкціями Заходу. У березні 2022 року ЄС вніс його прізвище у четвертий пакет обмежувальних заходів проти росії через вторгнення в Україну. У липні 2022 року санкції проти російського пропагандиста ввела Канада.

Деталі справи

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Прокурори у суді довели, що засуджений у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Раніше СБУ оголосила підозру ідеологу "денацифікації" України Армену Гаспаряну. Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України. Але за даними російських ЗМІ, в самій країні вирішили відмовитися від цього терміна, оскільки населення його не розуміє.