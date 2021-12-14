Идентификация интернет-магазинов и фиксация расчетов снизит спрос на нелегальный товар, - эксперты

Потребители интернет-магазинов практически лишены прав, предоставляемых законом о защите прав потребителей. Почему? Потому что когда вы приходите в магазин крупного продавца, вы сможете найти уголок покупателя и прочитать информацию о том, кто вам продает и на каких основаниях. В случае покупки в интернет-магазине с нераспространенным именем, не входящим в какую-либо сеть, вы не получаете обычно того же фискального чека (в лучшем случае это будет какая-то расчетная накладная, подписанная субъектом предпринимательской деятельности), и это не будет подтверждением покупки товара", - объясняет эксперт.

На этом фоне Евгений Школа напомнил об инициативе создания реестра "белых" интернет-магазинов со всей идентификацией продавца как субъекта предпринимательской деятельности на государственном уровне.

"Интернет-магазин путем декларирования должен предоставить сведения о себе, о своем адресе в интернете, о субъекте предпринимательской деятельности, который администрирует этот адрес и все основные сведения о точке продаж. Таким образом магазин так сказать легализует свое существование и предоставит гарантии потребителю ", - объясняет эксперт.

Поддерживает введение фискализации и Котовенко, финансовый директор компании Groupe SEB. По его словам, сейчас фискальный чек в интернете - это странность, поэтому фискализация, особенно в интернет торговли - это путь к тому, чтобы потребитель был уверен в том, что покупает качественный товар и что его права закон защитит.

"Фискализация - это маст хэв, чем быстрее она будет внедрена тем лучше для Украины, потому что только контроля на таможне недостаточно для борьбы с нелегальным импортом, нужно контролировать конечные продажи", - говорит Михаил Котовенко.

С этим согласен и сопредседатель таможенного комитета ЕБА, генеральный директор LAMARIN Александр Лазарев.

"Любой вопрос нелегальных товаров должен лежать в плоскости невозможности их реализации на внутреннем рынке и повышения спроса на легальный импорт хотя бы на предоставление документов, которые будут показывать, откуда взялся этот товар. Поэтому у нас без фискализации всех товарных цепочек, без возможности прослеживания пути этого товара от границы до конечного пункта потребителя контрабанда не победима", - резюмирует Лазарев.