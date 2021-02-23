Идеальный город для жизни: первую очередь ЖК «Синергия Сити» ввели в эксплуатацию

В январе 2021 года Строительная группа «Синергия» ввела в эксплуатацию дома первой очереди жилого комплекса «Синергия Сити». Об этом сообщили на официальном веб-сайте строительной компании 10 февраля 2021 года: «Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала сертификаты, подтверждающие соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации I-й очереди ЖК "Синергия Сити", это 7-я, 8-я и 9-я секции комплекса».

ЖК «Синергия Сити» − это флагманский проект девелопера с концептом «Оставь заботы в городе», разработанный «Fedoriv marketing agency». Его презентация состоялась 28 августа 2019 года в г. Киев, а уже в январе 2021 года застройщик ввел в эксплуатацию I-ю очередь. Эксперты и потребители рынка недвижимости отмечают, что проект «Синергия Сити» вобрал в себя современные тренды рынка, заметно выделяющие его среди других жилых комплексов.

Первое − это локация. Комплекс возводят в зеленом пригороде столицы − городе Ирпене у обустроенной набережной и живописной лесной зоны. Природное окружение ЖК «Синергия Сити» раскрывает все преимущества для жизни и отдыха − здесь утренние пробежки по набережной, игра в теннис, футбол и волейбол на обустроенной спортивной аллее или романтические прогулки с созерцанием заката. Здесь есть все то, чего нам так не хватает в мегаполисе и за чем мы едем за город на выходные.

Второе − это архитектура ЖК «Синергия Сити». Дома волнообразной формы гармонично вписываются в окружающий ландшафт, повторяя повороты реки. Архитекторы Строительной группы «Синергия» выбрали функциональный скандинавский стиль, где простые формы, светлые оттенки и минимализм лучше сочетаются с природой. Все дома комплекса достигают 6−9 этажей. Это обеспечит естественное освещение каждого жилища для хорошего самочувствия его владельцев. И возможность насладиться видами на лес и набережную из окна и лоджии, которая, к слову, есть в каждой квартире.

Третье − это инфраструктура как в городе. ЖК «Синергия Сити» строится в концепции «город в городе»: здесь создают экосистему, где все необходимое «под рукой». Так, в «Синергии Сити» продумано все до мельчайших деталей: от современной школы на 1300 детей и 5 детских садов до уютных кафе, ресторанов, магазинов для шопинга, салонов красоты, спортклубов. Поэтому жить, работать и отдыхать можно не выходя из жилого комплекса − как в большом городе, только без пробок. Для владельцев автомобилей застройщик предусмотрел большую паркинговую зону вокруг комплекса.

Четвертое − это внутренние дворы комплекса. Строительная группа «Синергия» реализует собственный стандарт − двор-парк с продуманным благоустройством, уникальным ландшафтным дизайном и качественным досугом. В каждом внутреннем дворе ЖК «Синергия Сити» предусмотрены современные детские и спортивные площадки для детей разного возраста, зоны для отдыха взрослых и променады для прогулок. Каждые выходные здесь будут проводить тематические мероприятия, мастер-классы, праздники, спортивные тренировки. Таким образом жители получат собственный безопасное пространство для отдыха и досуга, приобретающий особую ценность в современных реалиях, когда продолжаются карантинные ограничения.

Пятое − это переосмысление «жизненного пространства» для жителя комплекса. Речь идет о больших квартирах формата open-space и высоком уровне приватности благодаря небольшому количеству квартир на этаже. Учитывая, что многие люди переходят или уже работают онлайн, появляется запрос на просторные квартиры с кабинетами и зонами отдыха для каждого члена семьи. В ЖК «Синергия Сити» для этого есть просторные трехкомнатные и двухуровневые квартиры с террасами, где можно организовать вечеринку, встретить рассвет или просто позагорать летом.

Таким образом, ЖК «Синергия Сити» вобрал все современные тренды рынка недвижимости. Застройщику удалось совместить природу и городской комфорт. А тот факт, что строительная группа «Синергия» выполнила свои обязательства перед инвесторами, несмотря на карантин в 2020 году, еще раз подчеркивает, что ЖК «Синергия Сити» − это надежная инвестиция в ваше комфортное будущее:

«Это важнейший этап в строительстве, и мы гордимся, что наш флагманский проект "Синергия Сити" успешно развивается. Для выполнения взятых обязательств перед инвесторами мы максимально быстро адаптировались к новой реальности в условиях пандемии. И продолжали работу на объекте во время весеннего и зимнего карантина. Своевременное введение в эксплуатацию сразу трех домов ЖК "Синергия Сити" является тому красноречивым подтверждением.

В то же время, мы гордимся и тем, что эксперты и потребители рынка недвижимости высоко оценивают наши достижения в реализации ЖК «Синергия Сити» и считают одним из самых перспективных строительных проектов, задающий новые тренды на рынке недвижимости Украины», − прокомментировал Игорь Оверко, директор Строительной группы Синергия.

Для справки

Строительная группа «Синергия» − это девелоперская компания, которая занимается проектированием, строительством, реализацией и обслуживанием объектов недвижимости. Она была основана в 2010 году в г. Ирпень. За 10 лет Строительная группа «Синергия» из небольшого застройщика пригорода столицы стала одним из ведущих девелоперов Украины. По версии рейтинга редакции «Новое время» в партнерстве с крупнейшим порталом недвижимости в Украине «ЛУН.ua» Строительная группа «Синергія» вошла в ТОП-20 застройщиков и заняла 7-е место. Кроме того, стоит заметить, что в 2020 году застройщик уже второй раз получил признание девелопера года в престижной премии «Выбор года», тем самым получив всеукраинское признание своих достижений среди потребителей рынка недвижимости.