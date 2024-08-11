Ідеальний кандидат: як скласти резюме, яке точно приверне увагу роботодавців

Граматичні помилки, неформальні фотографії, а також відсутність інформації про досвід та навички можуть миттєво відштовхнути рекрутера. На жаль, багато кандидатів не надають належної уваги оформленню резюме, що значно зменшує їхні шанси на успішне працевлаштування.

Для тих, хто прагне виділитися серед інших кандидатів та отримати бажану вакансію, важливо пам’ятати кілька моментів щодо оформлення резюме.

Чітке визначення цільової посади

Перше, що варто зробити, – це визначитися, на яку саме посаду ви претендуєте. Якщо в резюме ви вказуєте, що розглядаєте різні посади з кардинально відмінним функціоналом, це може створити враження, що ви не впевнені у своїх кар'єрних цілях.

"Коли ви в резюме вказуєте, що розглядаєте різні посади з кардинально протилежним функціоналом та сферою діяльності (наприклад, бухгалтер та HR) то у роботодавців складається враження, що ви не знаєте, чого хочете від роботи і в будь-який момент можете прийняти рішення кардинально змінити професію, а для роботодавців – це ризик", – наголошує Ліля Осауленко.

Ознайомлення з актуальними вакансіями

Після визначення бажаної посади, корисно ознайомитися з актуальними вакансіями на job-сайтах. Це допоможе зрозуміти, які навички та досвід є найбільш цінними для роботодавців у вашій сфері. Зазначивши у своєму резюме відповідний досвід, ви збільшите свої шанси на позитивний відгук.

Опис досвіду та професійних навичок

HR-менеджер аутсорсингової компанії Nota Group радить детально описувати свій досвід роботи, професійні навички та функціонал, який ви виконували. Рекрутери насамперед звертають увагу на ці параметри, щоб визначити, чи підходить кандидат на ту чи іншу вакансію. Опис має бути лаконічним, але інформативним.

Включення всього досвіду роботи

Не обмежуйтеся лише офіційними місцями роботи. Важливо зазначити і неофіційний досвід, якщо він відповідає посаді, на яку ви претендуєте. Для роботодавця важливо, щоб ви володіли потрібними навичками та досвідом, незалежно від того, як ви були оформлені на попередній роботі.

Структурованість і чіткість

Структуроване резюме значно спрощує процес його сприйняття. Ліля Осауленко радить використовувати наступний формат:

Посада

Назва компанії

Час роботи з ___ по ____

Виконуваний функціонал:

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- ____ - ____ - ____ - ____ Результати роботи (по можливості):

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"Досвід в резюме описується в хронологічній послідовності від останнього місця роботи до першого. Якщо за свій стаж у вас було багато різних робіт і їх опис може зайняти більше 3-х сторінок А4, раджу вказати лише останні 3-5 місць роботи", – зазначає HR-менеджер.

Навчальні курси та програми

Сучасний ринок праці не завжди вимагає наявності вищої освіти у конкретній галузі. Проте проходження офлайн або онлайн курсів та інших навчальних програм завжди буде плюсом. Обов'язково зазначайте їх у резюме.

Вибір фотографії

Фотографія у резюме є важливою частиною вашої презентації. Варто вибирати зображення в діловому стилі з позитивним виразом обличчя. Уникайте неформальних фото, що можуть викликати негативне враження у роботодавця.

Вказівка на побажання до роботи

Якщо у вас є конкретні побажання щодо умов роботи (графік, формат роботи, розташування офісу, рівень зарплати), не соромтеся зазначити їх у резюме. Це дозволить зекономити час як вам, так і роботодавцю, відсіявши невідповідні пропозиції, радить Ліля Осауленко.