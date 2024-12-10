ICC Ukraine закликає не підвищувати тарифи на транспортування газу

"Проєктом передбачається підвищення тарифу на вхід у газотранспортну систему з 101,9 грн/тис м3 до 464,9 грн/тис м3, а тарифу на вихід - з 124,2 грн/тис м3 до 502,5 грн/тис м3", - зазначають в ICC Ukraine.



Асоціація підкреслює, що існують чіткі вимоги щодо проведення процедури встановлення нових тарифів, що включає публікацію переліку інформації та консультації з ринком перед новим регуляторним періодом. Також представники ICC зазначають, що таке підвищення може мати серйозні наслідки для державної компанії "Укргазвидобування" та газовидобувного сектору в цілому.



"Збільшення тарифу на вхід у ГТС у 4,5 рази призведе до значного скорочення обігу коштів газовидобувних компаній, зниження обсягів інвестиційних проєктів на наступні 5 років, а також до падіння видобутку газу вже в 2025 році", - попереджають в ICC Ukraine.



Комітет також наголошує на необхідності проведення інвентаризації активів Оператора ГТС з метою оптимізації витрат на амортизацію та утримання активів.



"Інвентаризація дозволить виключити з регуляторної бази активи, які перебувають у консервації або не використовуються через відсутність транзиту, а також врахувати економічно обґрунтовану кількість компресорних станцій, необхідних для транспортування прогнозованих обсягів газу", - йдеться у листі ICC до Регулятора.



Організація звернулась до Нацкомісії із проханням не змінювати тарифи.



"Ми просимо залишити тарифи на послуги транспортування природного газу на період 2025 – 2029 років на поточному рівні враховуючи відсутність всіх необхідних розрахунків та обґрунтувань", - зазначили представники ICC Ukraine.



Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко також вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для "Оператора ГТС України".