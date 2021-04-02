ICC поддержала законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси

"Проанализировав нормы документов, ICC Ukraine выражает обоснованные предостережения относительно законопроекта №5208 (автор А.Герус), и основываясь на позициях стейкхолдеров отрасли, просит поддержать альтернативный законопроект №5208-1 (автор А.Кучеренко) при рассмотрении в Верховной раде Украины", - говорится в письме ICC.

Специалисты ICC подвергли критике проект закона Андрея Геруса. Одно из ключевых замечаний, его проект предусматривает ограничения только на прямые поставки электроэнергии из России, однако игнорирует транзитный импорт через Беларусь.

"В то же время альтернативным проектом №5208-1 предусмотрено устранение главного недостатка основного законопроект №5208, а именно разрешается на период перехода АЄС Украины на параллельную роботу с ENTSO-E осуществлять технологический "переток" электроэнергии из РФ и Беларуси. Но продолжает полномочия регулятора касательно ограничений доступной пропускной мощности государственных сечений с Беларусью и Россией", - говорится в выводе ICC.

Помимо этого, в ICC Ukraine обеспокоены отсутствием в основном проекте Геруса надлежащего анализа последствий от возможных ограничений поставок нефтепродуктов, угля и других энергоресурсов, от которых критически зависит функционирование экономики страны.