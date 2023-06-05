Ібрагімовіч оголосив про завершення кар'єри: сльози та спадщина легенди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

41-річний нападник завершив кар'єру, віддавши професіональному спорту понад 24 роки життя. На дорослому рівні він дебютував ще в сезоні-1999 шведської Аллсвенскан.

Нинішній сезон Ібрагімовіч фактично пропустив через проблеми зі здоров'ям. Швед провів лише 4 матчі в Серії А, в яких відзначився одним забитим м'ячем. "Россонері" влаштували спеціальну церемонію прощання зі Златаном після матчу 38-го туру чемпіонату Італії проти "Верони".

Трибуни "Сан-Сіро" влаштували овацію форварду, а партнери по команді та персонал – коридор пошани. Менеджмент міланців подарував Ібрагімовічу пам'ятну футболку з 11-м номером, під яким скандинав захищав кольори "Мілана" впродовж останніх років. Сам Златан фактично передав повноваження нового вожака команди Рафаелю Леау.

Хто такий Златан Ібрагімовіч

Уродженець Мальме, вихованець однойменного клубу. Народився у сім'ї хорватки та боснійця, які познайомилися в Швеції після еміграції з Югославії.

Широкий загал дізнався про Ібрагімовіча, коли він перейшов до амстердамського "Аякса". Кольори нідерландського гранда захищав у 2001-2005 рр. Потім два сезони відіграв за "Ювентус", звідки перебрався в міланський "Інтер" ще на три сезони. Кампанію 2009/10 провів у лавах "Барселони".

Пізніше опинився в "Мілані" на два сезони, а в 2012-2016 рр. захищав кольори "Парі Сен-Жермен". Потім провів 1,5 роки в "Манчестер Юнайтед" і ще два в "Лос-Анджелес Гелаксі". Повернувся в "Мілан" посеред сезону 2019/20.

Ібрагімовіч ставав чемпіоном Нідерландів (двічі), Італії (5 разів – три титули з "Інтером" і два Скудетто з "Міланом"), Франції (4 рази), вигравав інші національні трофеї. На міжнародній арені здобув Суперкубок УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу з "Барсою", а в складі МЮ виграв Лігу Європи 2016/17.

У збірній Швеції виступав у 2001-2023 рр. Загалом провів 122 матчі в національній команді, в яких забив 62 м'ячі. Учасник двох чемпіонатів світу та чотирьох Євро. У боротьбі за "Золотий м'яч-2013" фінішував четвертим.