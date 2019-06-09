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IAAF продлила запрет федерации легкой атлетики РФ

Новости » Спорт    09.06.2019 - 18:10
IAAF продлила запрет федерации легкой атлетики РФ
Иллюстративное фото (iaaf org)

В международной федерации проверят факт того, что российские тренеры и врач продолжают работу

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) в воскресенье, 9 июня, продлила остановку на российскую федерацию легкой атлетики, которая действует с 2015 года из-за доказательств массового употребления допинга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Председатель целевой группы IAAF, который контролирует усилия РФ по восстановлению в федерацию, Руне Андерсен сообщил, что подразделение обеспечения целостности, занимающееся вопросами добросовестности, будет рассматривать выводы о том, что два российских тренера и врач продолжают вести деятельность несмотря на запрет.

Российская федерация легкой атлетики была приостановлена в ноябре 2015 года, после того как в отчете Всемирного антидопингового агентства были обнаружены доказательства широко распространенного употребления допинга российскими спортсменами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Причиной является то, что они по-прежнему не получили данные из антидопинговой лаборатории в Москве и Россия не выплатила компенсацию ущерба.

 

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