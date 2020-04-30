И.о. руководителя НИР обратился в прокуратуру из-за фальсификации в медучреждении на 20 млн грн

Фото: Александр Яцына (из открытых источников)

Он также сообщил, что аудит еще продолжается, о дополнительных его результаты в НИР будут информировать дополнительно

Исполняющий обязанности руководителя Национального института рака Александр Яцына подал в прокуратуру г. Киева документы об открытии трех уголовных производств. Об этом он заявил в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

По его словам, первые результаты внутреннего аудита выявили нарушения и фальсификации в институте. В частности, был выявлен факт подделки тендерной документации на более, чем 20 миллионов гривен, действия в интересах одного поставщика и сокрытие фактов о заключении договоров, а также заключение юридически и экономически невыгодных сделок.

"Главная задача, которую поставил передо мной министр здравоохранения - ликвидировать коррупционные схемы в Национальном институте рака, отстоять репутационное доверие и сделать его авторитетным лечебным центром Восточной Европы. Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе. Украинские пациенты должны получать всю бесплатную помощь, гарантированную государством", - отметил Яцына.

Он также сообщил, что аудит еще продолжается, о дополнительных его результатах и о ходе следствия в НИР будут информировать дополнительно.

Напомним, Александр Яцына назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака 15 апреля 2020 года.

Ранее Яцына заявил об угрозах и информационных атаках против него и его команды. По его словам, причастные к этим схемам, опасаются обнародования информации и готовят провокации.

В прошлом году прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов.