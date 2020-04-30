В.о. керівника НІР звернувся до прокуратури через фальсифікації в медзакладі на 20 млн грн

Фото: Олександр Яцина (з відкритих джерел)

Він також повідомив, що аудит ще триває, про додаткові його результати в НІР будуть інформувати додатково

Виконуючий обов’язків керівника Національного інституту раку Олександр Яцина подав до прокуратури м. Києва документи про відкриття трьох кримінальних проваджень. Про це він заявив в коментарях журналістам, передає РБК-Україна.

За його словами, перші результати внутрішнього аудиту виявили порушення та фальсифікації в інституті. Зокрема, було виявлено факт підробки тендерної документації на понад 20 мільйонів гривень, дії в інтересах одного постачальника та приховування фактів про укладання договорів, а також укладання юридично та економічно невигідних угод.

"Головне завдання, яке поставив переді мною міністр охорони здоров’я, — ліквідувати корупційні схеми в Національному інституті раку, відстояти репутаційну довіру та зробити його авторитетним лікувальним центром Східної Європи. Ніхто не може красти в онкохворих і наживатися на їхньому горі. Українські пацієнти мають отримувати всю безкоштовну допомогу, гарантовану державою", - зазначив Яцина.

Він також повідомив, що аудит ще триває, про додаткові його результати та про перебіг слідства в НІР будуть інформувати додатково.

Нагадаємо, Олександр Яцина призначений на посаду в.о. керівника Національного інституту раку 15 квітня 2020 року.

Раніше Яцина заявив про погрози та інформаційні атаки проти нього та його команди. За його словами, причетні до цих схем, побоюються оприлюднення інформації й готують провокації.

Минулого року прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного інституту раку, які організували схему власного збагачення коштом онкохворих пацієнтів.