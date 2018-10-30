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И.о. главного тренера "Реала" Солари провел первую тренировку

Новости » Спорт    30.10.2018 - 18:21
Фото: первая тренировка "Реала" под руководством Солари (realmadrid.com)
Фото: первая тренировка "Реала" под руководством Солари (realmadrid.com)

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Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари провел первую тренеровку с основным составом команды. Об этом информирует пресс-служба клуба.

На занятии не было травмированных Марсело, Мариано, Хесуса Вальехо и Даниэля Карвахаля, но зато присутствовали игроки молодежной команды "Реал Мадрид Кастилья", которую до этого возглавлял Солари.

Команда готовится к ближайшему матчу, который состоится уже завтра, 31 октября, против "Мелильи" в рамках Кубка Испании.

 

Напомним, руководство мадридской команды 29 октября уволило с поста тренера Хулена Лопетеги. 

Солари будет и.о. главного тренера "Реала" не более двух недель "Реал" уволил Лопетеги с поста главного тренера
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