В.о. головного тренера "Реала" Соларі провів перше тренування

Фото: перше тренування "Реала" під керівництвом Соларі (realmadrid.com)

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Виконуючий обов'язки головного тренера мадридського "Реала" Сантьяго Соларі провів першу тренеровкой з основним складом команди. Про це інформує прес-служба клубу.

На занятті не було травмованих Марсело, Маріано, Хесуса Вальєхо і Даніеля Карвахаля, проте були присутні гравці молодіжної команди "Реал Мадрид Кастілья", яку до цього очолював Соларі.

Команда готується до найближчого матчу, який відбудеться вже завтра, 31 жовтня, проти "Мелільі" в рамках Кубка Іспанії.

Нагадаємо, керівництво мадридської команди 29 жовтня звільнило з посади головного тренера Хулена Хулен Лопетегі.