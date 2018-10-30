ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В.о. головного тренера "Реала" Соларі провів перше тренування

Новини » Спорт    30.10.2018 - 18:21
Фото: перше тренування "Реала" під керівництвом Соларі (realmadrid.com)
Фото: перше тренування "Реала" під керівництвом Соларі (realmadrid.com)

--

Виконуючий обов'язки головного тренера мадридського "Реала" Сантьяго Соларі провів першу тренеровкой з основним складом команди. Про це інформує прес-служба клубу.

На занятті не було травмованих Марсело, Маріано, Хесуса Вальєхо і Даніеля Карвахаля, проте були присутні гравці молодіжної команди "Реал Мадрид Кастілья", яку до цього очолював Соларі.

Команда готується до найближчого матчу, який відбудеться вже завтра, 31 жовтня, проти "Мелільі" в рамках Кубка Іспанії.

 

Нагадаємо, керівництво мадридської команди 29 жовтня звільнило з посади головного тренера Хулена Хулен Лопетегі.

Соларі буде в.о. головного тренера "Реала" не більше двох тижнів "Реал" звільнив Лопетегі з посади головного тренера
Новини України РеалтренировкитренерФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся