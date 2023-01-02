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Будут и дальше бомбить Украину. В России заявили о дальнейшем участии авиации в войне

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Россия, Понедельник 02 января 2023 12:21
Будут и дальше бомбить Украину. В России заявили о дальнейшем участии авиации в войне Фото: в России заявили о дальнейшем участии авиации в войне в Украине (wikipedia-org)
Автор: Наталия Гурковская

Российская дальняя авиация в 2023 году "будет совершенствовать навыки эксплуатации", и далее участвуя в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Называя главные задачи авиации РФ в 2023 году, он заявил, что они "будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции".

Кобылаш участие российской авиации в войне против Украины цинично назвал "главной особенностью" выполнения поставленных задач для российских самолетов.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация не залетает в зону поражения систем ПВО Украины более трех месяцев.

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