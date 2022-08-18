Хватит ли Украине сахара и что будет с ценами: прогноз аналитика

Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы. Но цены могут немного вырасти.

Комментируя информацию о том, что 10 32 сахарных заводов не будут работать в этом году из-за высоких цен на газ и войны, Литвин отметила: "Сокращение количества сахарных заводов, конечно, негативная тенденция, однако обычно сахарные заводы работают несколько месяцев с начала сбора урожая сахарной свеклы. И в данном случае работающим заводам будет необходимо больше времени, чтобы переработать весь урожай".

Что касается посевов сахарной свеклы, то в этом году под данной культурой находится 179 тыс. га, что составляет 80% посевов прошлого года. "При благоприятных дальнейших погодных условиях можем ожидать хороший урожай сахарной свеклы. Сейчас состояние посевов хорошее и удовлетворительное", - добавила она.

Аналитик напомнила, что в 2021/22 МГ из выращенной сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара. Произведенного сахара хватило, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины, которую оценивают в 1,2 млн т. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехала за границу, то и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходящий остаток увеличился.

"Урожай нового года скорее всего позволит перекрыть внутреннюю годовую потребность Украины, поэтому переживать за наличие сахара в течение следующего года оснований нет", - добавила Литвин

Цены на сахар

Что касается цен на сахар, то они, скорее всего, вырастут, но не существенно, считает аналитик.

"С одной стороны, значительно возрастает стоимость природного газа, который является важной составляющей в производстве сахара. С другой стороны, будем иметь достаточное предложение при ограниченном спросе по сравнению с предыдущими годами. Поэтому производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие 10 сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет трудно", - добавила Литвин.