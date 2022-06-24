Хватит ли Украине э/э в случае атак на энергоструктуру: прогноз на отопительный сезон

Уже в следующем отопительном сезоне проблема может быть даже не с физическим наличием газа или угля, которого в Украине достаточно, а с возможностью их использовать. Но мощностей атомных электростанций хватит для прохождения отопительного сезона.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине ".

Если в результате российских атак будут повреждены или уничтожены генерирующие мощности, то запасы угля и газа никакой роли не сыграют, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Но если "Энергоатом" будет готов работать всеми имеющимися блоками, то без электричества Украина не останется. Даже с учетом рисков, связанных с захватом Запорожской АЭС, которая может "выпасть" из энергосистемы в любой момент.

"В плохом сценарии: если разобьют угольную генерацию и перекроют газ, то при нормальной работе "Энергоатома" (станциями на контролируемой территории) мы проходим следующий отопительный сезон", - заявил Харченко.

Балансировать электрическую генерацию, по его мнению, Украина сможет за счет импорта электроэнергии из ЕС.