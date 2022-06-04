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Хватило 20 минут. "Северсталь" в РФ оперативно отключили от ПО после объявления санкций

"Северсталь" (Фото: traid24.com)
Автор: Константин Широкун

Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено про введение против нее санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также «Севергрупп». Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.

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