Хватило 20 минут. "Северсталь" в РФ оперативно отключили от ПО после объявления санкций

Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено про введение против нее санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также «Севергрупп». Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.
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