ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хватило 20 минут. "Северсталь" в РФ оперативно отключили от ПО после объявления санкций

Новина українською →
Москва, Суббота 04 июня 2022 04:47
Хватило 20 минут. "Северсталь" в РФ оперативно отключили от ПО после объявления санкций "Северсталь" (Фото: traid24.com)
Автор: Константин Широкун

Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено про введение против нее санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также «Севергрупп». Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Соединенные Штаты Америки
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине