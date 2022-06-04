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Вистачило 20 хвилин. "Северсталь" в РФ оперативно відключили від ПЗ після оголошення санкцій

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Москва, Субота 04 червня 2022 04:47
Вистачило 20 хвилин. "Северсталь" в РФ оперативно відключили від ПЗ після оголошення санкцій "Северсталь" (Фото: traid24.com)
Автор: Константин Широкун

Російську компанію" Северсталь " відключили від американського програмного забезпечення всього через 20 хвилин після того, як було оголошено про введення проти неї санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Раніше Мінфін США ввів санкції проти російського бізнесмена Олексія Мордашова і його ключових активів: "Северсталі", золотодобувної компанії Nordgold, а також «Севергруп». Через введення блокуючих санкцій "Северсталь" може втратити половину виручки.

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