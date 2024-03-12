Хусіти вдарили по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі.

Військовий представник хуситів заявив рано вранці у вівторок по телебаченню, що угруповання завдало ракетного удару по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Вони описали судно як "американський корабель Pinocchio"

Згідно з загальнодоступними базами даних, Pinocchio - контейнеровоз під прапором Ліберії, який належить зареєстрованій в Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській затоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Раніше ми писали, що в Червоному морі вперше затонуло судно, яке атакували хусити.

Також ми повідомляли, що хусити атакували нафтовий танкер в Аденській затоці, що йде під американським прапором.

Хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі – читайте у матеріалі РБК-Україна.