UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Хусити вдарили по аеропорту Ер-Ріяда та нафтовому хабу Саудівської Аравії

01:49 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: кадри пожежі біля аеропорту в Ер-Ріяді (South24)

Йеменські хусити заявили про атаку "чутливих" об'єктів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракетами й дронами. Перед цим поблизу головного аеропорту міста помітили полум'я та великий стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уночі влада Саудівської Аравії розсилала попередження про можливу небезпеку в районі Ер-Ріяда на тлі загострення атак хуситів. Невдовзі поблизу головного аеропорту столиці помітили вогонь і густий чорний дим - полум'я, схоже, здіймалось із паливних резервуарів біля терміналу.

Угруповання не уточнило конкретну ціль у самому Ер-Ріяді, але повідомило про удар і по об'єкту Aramco в портовому місті Янбу на Червоному морі - одному з ключових центрів саудівського нафтового експорту. За словами хуситів, атака стала відповіддю на удар по столиці Ємену Сані.

Військова коаліція, яка протидіє хуситам, заявила, що збила одну ракету, спрямовану на Ер-Ріяд, а також зірвала спроби атак на кілька інших саудівських міст на заході та південному заході країни й у Янбу. Про можливі пошкодження там не повідомили.

Хусити контролюють значну частину Ємену й ведуть атаки проти Саудівської Аравії з липня, коли оголосили морську блокаду й почали бити по суднах у Червоному морі. Це створює загрозу глобальним поставкам нафти, особливо на тлі того, що рух через Ормузьку протоку залишається заблокованим.

Туреччина заявила про готовність надати Саудівській Аравії підтримку в межах тристороннього оборонного пакту з Пакистаном, хоча конкретний формат допомоги поки не уточнили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Саудівська АравіяБлизький СхідЕр-Ріяд