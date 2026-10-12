Хусити повторно атакували аеропорт Ер-Ріярду: є жертва та десяток постраждалих

У заяві, опублікованій 11 жовтня, хусити наголосили, що саудівські аеропорти та повітряний простір країни залишаються вразливими до ударів. Виняток вони зробили для аеропортів Мекки та Медини - двох священних міст ісламу.

"Ми закликаємо всіх серйозно поставитися до наших попереджень. Саудівська Аравія несе відповідальність за будь-які невдалі перехоплення", - заявили представники угруповання.

Новий удар по аеропорту Ер-Ріяда

У неділю, 11 жовтня, міжнародний аеропорт Ер-Ріяда знову зазнав атаки. За даними саудівської влади, внаслідок влучання невстановленого снаряда в термінал виникла пожежа, одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії також повідомили про перехоплення крилатої ракети поблизу міжнародного аеропорту імені короля Халіда.

Крім того, на сході країни збили безпілотник, а балістичну ракету, запущену в напрямку міста Хаміс-Мушайт, перехопили сили протиповітряної оборони.

Це сталося наступного дня після смертоносної атаки на аеропорт Ер-Ріяда. За даними Reuters, удар 10 жовтня забрав життя 12 людей і спричинив поранення понад 300 осіб.

Саудівська влада повідомляла, що серед загиблих були як громадяни королівства, так і іноземці.

Аеропорт тимчасово припинив роботу. Терміни відновлення польотів залежали від оцінки пошкоджень і перевірки безпеки.

Хусити заявили про атаки на нафтову інфраструктуру

Представник військового крила хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання також атакувало міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі та два об'єкти саудівської нафтової компанії Saudi Aramco.

Саудівська авіаційна влада підтвердила удар по аеропорту в Даммамі. Там проводили оцінку пошкоджень і перевіряли безпеку інфраструктури.

Очевидець розповів Reuters, що ввечері 11 жовтня снаряд влучив у злітно-посадкову зону поруч із припаркованими літаками, після чого спалахнула пожежа.

На тлі атак британське посольство в Саудівській Аравії рекомендувало своїм громадянам утриматися від усіх поїздок, крім необхідних, до Джидди, Даммама та інших аеропортів країни, за винятком аеропорту Медини.

Авіаційна влада США також закликала американські авіакомпанії бути обережними під час польотів до Саудівської Аравії та над її територією.

Саудівська Аравія посилює операцію в Ємені

Загострення відбувається на тлі активізації військових дій Саудівської Аравії проти хуситів.

Останніми тижнями королівство посилило авіаудари по угрупованню та підтримало контрнаступ єменських урядових сил після захоплення хуситами стратегічних територій уздовж узбережжя Червоного моря.

За твердженням підконтрольного хуситам міністерства закордонних справ, протягом 24 годин до 11 жовтня Саудівська Аравія завдала 124 авіаударів по Ємену.

Трамп раніше заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднання до саудівських ударів по хуситах. Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що обговорив із саудівським колегою можливість сприяння діалогу між Ер-Ріядом і Єменом.

Попри загострення, у столиці Саудівської Аравії планували провести міжнародну енергетичну конференцію WPC Energy. Водночас влада оголосила про перехід шкіл Ер-Ріяда на дистанційне навчання з 11 до 15 жовтня.