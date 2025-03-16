Хусити обіцяють помститися після ударів США по Ємену

Учора США почали завдавати масштабних ударів по хуситах у Ємені після їхніх атак на кораблі в Червоному морі. Угруповання зі свого боку обіцяє помститися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати масштабних військових ударів по єменських хуситах, які підтримуються Іраном. Це сталося після серії атак угруповання на кораблі в Червоному морі.
За даними міністерства охорони здоров'я хуситів, унаслідок атак щонайменше 31 людина загинула і 101 отримала поранення після авіаударів США. Представник повстанців повідомив NBC News, що угруповання відповість ще "більшою ескалацією".
"Ми відповімо на нещодавню ескалацію подальшою ескалацією. Наша відповідь не буде відкладена", - заявив Наср ед-Дін Амер, представник хуситів.
NBC також зазначає, що атака США також сталася за кілька днів після того, як хусити заявили, що відновлять атаки на ізраїльські судна, що відпливають від Ємену, у відповідь на останню блокаду Ізраїлю в Газі, яка зупинила потік допомоги в анклав.
Трамп зі свого боку, віддаючи наказ про атаки, попередив Іран, щоб той припинив підтримку повстанських груп у відповідь, і пообіцяв притягнути країну до "повної відповідальності" за дії її довіреного угруповання хуситів. Зокрема, Тегеран підтримує хуситів грошима, навчанням і спорядженням.
Нагадаємо, що в заяві іранським державним ЗМІ, командувач Корпусом вартових ісламської революції Хоссейн Садамі заявив, що Іран "відреагує рішуче та руйнівно" на будь-якого ворога, який втілить погрози в життя.
Однак Садамі також дистанціював Іран від хуситів, наголосивши, що угруповання ухвалювало свої рішення незалежно.
"Ісламська Республіка Іран не відіграє жодної ролі у формуванні національної або оперативної політики будь-якої групи фронту опору", - сказав він.
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