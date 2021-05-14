Huobi Global объявляет о первом проекте нового и усовершенствованного премьерного продукта Huobi

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 14 МАЯ 2021 - Huobi Global объявил сегодня о своем первом проекте для Huobi Prime, платформы, предназначенной для представления избранных проектов премиум-активов, который был восстановлен 11 мая. Это произошло после последнего создания Huobi Asset Center, нового бизнес-подразделения, занимающегося эффективным управлением спискам активов.

Работая на Huobi Token, Huobi Prime является удобным способом для трейдеров получить доступ к передовым криптопроектив. Благодаря тщательному процессу отбора и отбора, вновь открыт Huobi Prime гарантирует, что на Huobi Prime могут быть включены только премиальные проекты.

«Мы предполагаем, что сначала многие примут выжидательную позицию, но мы верим, что Huobi Prime обеспечит весомую причину для участия. Наша команда Huobi Prime отбирает высококачественные проекты из большого набора потенциальных кандидатов и предоставляет пользователям канал для инвестирования и участия с низким барьером для входа. Что еще важнее, пользователи, которые заинтересованы в проекте, могут получить досрочный старт », - сказал Альфан Гогусь, региональный генеральный директор Huobi Group.

Для криптотрейдерив, чтобы получить доступ к этим новым активов, доступных на Huobi Prime, нужно, чтобы пользователи держали минимум 300 токенов Huobi течение шести дней (с 14.05.2021 по 19.05.2021). В отличие от предыдущих событий Huobi Prime, этот 7-й релиз Huobi Prime состоится в два отдельных раунда. В первом раунде размещения заказов, сделанное с помощью Token Huobi (HT), будут заполнены путем случайного розыгрыша, чтобы убедиться, что прибыли не сконцентрирован в нескольких опытных пользователей. Во втором раунде система выполнит пропорциональное распределение на основе количества отложенных заказов.

"Повторное внедрение Huobi Prime имеет целью помочь розничным торговцам получить равную возможность получить доступ к премиум-проектов. Мы хотим способствовать инклюзивности в криптосвити и показать, что рынок предназначен не только для инвесторов с глубокими карманами", - добавил Альфан Гогусь. потребности стоят на переднем крае во всем, что мы делаем в Huobi. Huobi Prime - это в значительной степени продолжение этого ".

Первым раскрытым сегодня проектом является APENFT, который родился с целью зарегистрировать произведения искусства мирового класса как незаменимые токены (NFT) на блокчейни. Его цель - создать мост между известными художниками и блокчейном и поддержать рост местных криптовиконавцив в пространстве NFT. Цель APENFT - превратить произведения искусства, которые когда-то были элитарными предметами, на то, что принадлежит каждому.

"Хотя мы имеем ряд сильных кандидатов на повторный запуск Huobi Prime, нас поразило стремление APENFT сделать искусство доступным для всех. Не говоря уже о том, что оно построено на Ethereum (ETH) и TRON (TRX), и работает крупнейшими в мире распределенными системами хранения данных, - заявил Альфан. - Без сомнения, это, в свою очередь, укрепит токен HT и принесет больше объема всей крипто-экосистеме ".

О группе Huobi

Huobi Group - ведущий мировой провайдер инфраструктуры блокчейнив и криптовалюта с набором финансовых продуктов, включая самый большой обмен цифровых активов по ликвидности и объемом реальных торгов. Платформа Huobi, которой доверяют пользователи более чем 170 странах мира, посвященная совершенствованию финансовой свободы и инклюзивного доступа для всех пользователей. Huobi может похвастаться непревзойденным портфелем криптопродуктив и предложений. Сюда входят торговые и финансовые продукты, криптовалюта и решение финансовой инфраструктуры блокчейн, образование, данные и исследования, социальное обеспечение, инвестиции и инкубация, а также многое другое, что всегда инновации на горизонте. Для получения дополнительной информации посетите https://blog.hbg.com/