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Хунты стран Западной Африки пожаловались в ООН на поддержку Украиной повстанцев

Африка, Среда 21 августа 2024 12:04
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Хунты стран Западной Африки пожаловались в ООН на поддержку Украиной повстанцев Фото: Совбез ООН (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Военные хунты Буркина-Фасо, Мали и Нигера обратились в Совет Безопасности ООН с письмом, в котором осудили предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в регионе Сахель в Западной Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Альянс государств Сахеля в сети X (Twitter).

В своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо призвали его "взять на себя ответственность" за действия Украины и предотвратить "подрывные действия", которые угрожают региональной и континентальной стабильности.

Дипломаты сообщили, что письмо было распространено среди 15 членов Совета Безопасности.

Хунты стран Западной Африки пожаловались в ООН на поддержку Украиной повстанцев

Альянс государств Сахеля был образован Буркина-Фасо, Мали и Нигером после переворотов.

Разгром группировки "Вагнера" в Мали и реакция военных хунт

В конце июля повстанцы-туареги заявили, что за несколько дней ожесточенных боев они убили по меньшей мере 84 наемника группы "Вагнера" и 47 малийских солдат. Это самое крупное поражение российской террористической группировки с тех пор, как два года назад она вмешалась, чтобы помочь хунте Мали бороться с освободительными движениями.

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной в начале августа из-за комментариев представителя военной разведки Украины о боевых действиях на севере Мали. Он заявил, что малийские повстанцы получили "необходимую" информацию для проведения июльской атаки.

Военное правительство Нигера последовало примеру несколько дней спустя в знак солидарности со своим соседом. Мали и Нигер обвинили Украину в поддержке "международного терроризма".

Украина неоднократно называла обвинения беспочвенными и ложными. Альянс повстанцев туарегов также заявил, что не получал никакой украинской поддержки.

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