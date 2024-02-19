Хуліган "Флориди" побився двічі, капітан "Вінніпега" знавіснів у гостях: бійки вікенду НХЛ

Субота та неділя в заокеанському хокеї була насичена не лише матчами, а й великою кількістю сутичок на льоду врукопаш. Було гучно в Бостоні, Тампі, Торонто, Ванкувері та передмісті Нью-Йорка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У штаті Массачусетс масова штовханина виникла після того, як "Лос-Анджелес" зрівняв рахунок. Зрештою, оборонець "Кінгз" Андреас Енглунд вирішив поквитатися з хуліганом "Бостона" Трентом Фредеріком. Останній спершу контролював перебіг подій, але потім пропустив два акцентованих удари правою у голову. Енглунд повалив опонента на лід і тріумфально завершив спаринг.

Нападник "Флориди" Джона Гаджовіч примудрився двічі помахати кулаками в поєдинку з "Тампою-Бей". У першому періоді він скинув краги біля борту з вінгером "Лайтнінг" Остіном Вотсоном. Суперники обмінялися швидкими випадами, але обидва втрималися на ногах. Та далі вони перейшли в клінч, тож завершити бій вирішили рефері. Гаджовіч і Вотсон отримали по 5 хвилин штрафу.

А ось у фінальній 20-хвилинці з'ясувати взаємини з вінгером "Флориди" забажав оборонець "Тампи-Бей" Ерік Чернак. Словацький шибеник почав лупцювати Гаджовіча, але той зумів у відповідь збити шолом опонента. Після нетривалої шарпанини Чернак зміг кинути опонента на лід. Обом забіякам до звичного штрафу виписали ще й по 10 хвилин за неспортивну поведінку.

Не склалося з інтригою у сутичці оборонця "Мейпл Ліфс" Макса Домі та хулігана "Анахайма" Радко Гудаса. Представник династції тафгаїв влетів у чеха біля борту. Та той не злякався. Гудас схопив опонента за шию і за кілька ударів відправив додолу, а згори завалився сам. Бліц-спаринг рефері оцінили традиційно, виписавши обом 5-хвилинні штрафи.

Добряче провчив форварда "Кенакс" Філа Ді Джузеппе капітан "Вінніпега" Адам Лаурі. Він брудно відправив у борт іншого нападника "Ванкувера" – Нільса Амана. Ді Джузеппе рішуче налетів кривдника одноклубника, але отримав гідну відсіч. Лаурі несамовито відпрацював по корпусу та голові суперника та швидко відправив того на лід. Бідолашний Ді Джузеппе ще й отримав 17 хвилин штрафу.

На початку "Битви за Нью-Йорк" почубилися ветеран "Айлендерс" Метт Мартін і дебютант "Рейнджерс" Меттью Ремпе. Переконливішим у бійці поколінь виглядав юніор "синьсорочечників", який завдав більше ударів і переміг "за очками". 34-річний Мартін встояв на ногах, але загалом провів спаринг гірше. Обидва опинилися на лаві штрафників на 5 хвилин.